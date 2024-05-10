إعلان روسيا إطلاق مناورات باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية والبنتاغون يعلق!

صرّح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر بأن التدريبات النووية الروسية المرتقبة غير مسؤولة، نظرا للوضع الحالي في العالم.

وأوضح رايدر في مؤتمر صحفي، لقد تحدثت بالفعل عن هذا الأمر، ورأيت تقارير حول هذا الأمر في الصحافة، وسأقول مرة أخرى إن هذا أمر غير مسؤول ومتهور، وهو أمر خطير، في ظل البيئة الأمنية الدولية الحالية.

وكذلك إعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن المناورات النووية الروسية المرتقبة تشكل تحديا خطيرا لـلناتو وخطوة غير حذرة ستقدم عليها موسكو، حسب زعمه.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في الـسادس من الشهر الجاري عن التحضير لمناورات بالأسلحة النووية التكتيكية بمشاركة القوات الجوية والبحرية والبحرية الروسية.

وبيّنت أن المناورات التي لم تحدد موعدها بعد، ستأتي ردا على التصريحات الاستفزازية لعدد من الزعماء الغربيين، وتهديداتهم المبطنة لروسيا.

كما عبّرت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بأن تؤدي التدريبات التي تجريها وزارة الدفاع الروسية على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى تهدئة الرؤوس الحامية في العواصم الغربية.