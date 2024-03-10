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تركيا تعلن اعتقال 33 ارهابيا ينتمون لـ"داعش"


اعتقلت الشرطة التركية 33 شخصا يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم "داعش" الارهابي و كانوا يعدون لهجمات قبل الانتخابات المحلية المقررة في البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، اليوم الأحد. 

وقال يرلي كايا على منصة "إكس" إن المشتبه بهم كانوا "في طور الإعداد والبحث للقيام بعمل ما قبل الانتخابات المحلية المقبلة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات على مستوى البلاد في 31 مارس.

وعثرت شرطة مكافحة الإرهاب في صقاريا شمال غربي تركيا على أسلحة وأموال و"وثائق تنظيمية" خلال مداهمات.

وقال يرلي كايا "لن نتسامح مع أي إرهابيين.. سنواصل معركتنا دون انقطاع بالجهود المتميزة لقواتنا الأمنية".

وأضاف أن "الشبكة كانت توفر الأفراد لمناطق الحرب والدعم المالي لداعش، وذلك من خلال العمل من مساجد ومدارس دينية غير قانونية".

وشهدت تركيا العديد من الهجمات المرتبطة بداعش الارهابي على مدى السنوات العشر الماضية، بما فيها هجوم مسلح على كنيسة في إسطنبول في يناير أدى إلى مقتل رجل.

وارتبط اسم الجماعة الارهابية أيضا بالهجوم الأكثر دموية من نوعه في البلاد، والذي قتل فيه أكثر من 100 شخص خلال مسيرة سلمية بأنقرة في أكتوبر 2015.

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