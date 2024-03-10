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الجيش السوداني يعلن، لا هدنة في رمضان الا بمغادرة قوات الدعم السريع من المواقع المدنية


صرّح مسؤول كبير بالقوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، عن استبعاد حدوث هدنة في رمضان في حال لم تغادر قوات الدعم السريع المنازل والمواقع المدنية.

وذكرت وكالة رويترز عن المسؤول قوله، في بيان على التيليغرام، لا هدنة في رمضان إذا لم تغادر قوات الدعم السريع المنازل والمواقع المدنية.

في ذات السياق، أصدر مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع قرارا، طالب فيه طرفي القتال في السودان، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

كذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار خلال رمضان، واحترام قيم الشهر، بينما تتخذ الأزمة الإنسانية أبعادا هائلة.

وكانت الخارجية السودانية قد اشترطت في بيان، الجمعة، انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي تسيطر عليها في ولايتي الجزيرة وسنار، ومن كل المدن التي احتلتها مؤخرا مثل نيالا والجنينة وزالنجي والضعين، ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع، السبت، إنها ترحب بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان. وأكدت، إننا مع ترحيبنا بالهدنة الإنسانية المقترحة، نعلن استعدادنا للحوار حول آليات مراقبة متوافق عليها لضمان تنفيذها وتحقيق الأهداف الإنسانية المطلوبة.

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