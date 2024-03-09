فرنسا تعتزم إنشاء تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا

صرّحت صحيفة بوليتيكو بأن فرنسا تسعى لإنشاء تحالف من الدول الغربية المستعدة لإرسال قواتها إلى أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة، تعمل فرنسا على إنشاء تحالف من الدول المستعدة لإرسال قوات غربية محتملة إلى أوكرانيا، وبالتالي تعميق مواجهتها مع برلين الأكثر حذرا. حيث أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث في وقت سابق عن إمكانية إرسال عسكريين من الدول الغربية إلى أوكرانيا.

ولكن معظم دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والتشيك وبولندا قد أعلنت عن عدم وجود مثل هذه الخطط.

وأوضحت الصحيفة، أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا أكثر انفتاحا على الفكرة.

ولم يستبعد المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون قيام الجيش الروسي بضرب قواعد الناتو في رومانيا وبولندا إذا قرر الحلف الدخول إلى الأراضي الأوكرانية.