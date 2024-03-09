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دعوة أمريكية لتطبيع العلاقات مع روسيا منعا لتصاعد الصراع وتحوله إلى حرب نووية


حث الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس الحكومة الأمريكية على تطبيع العلاقات مع روسيا لتجنب نشوب صراع عالمي.

وذكر ديفيس في حديث عبر قناة يوتيوب، يجب أن نعمل مع روسيا يدا بيد للحفاظ على السلام، بدلا من خلق صراعات يمكن أن تتصاعد وتيرتها لتتحول إلى حروب نووية في نهاية المطاف.

وشدد على أن دفع الولايات المتحدة ضد مصالحها الخاصة المتمثلة في نشوب صراعات يمكن أن تتحول إلى حرب نووية لن يكون فيها أي منتصر، هو ضرب من الجنون. حيث أكد أن تقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لن يحقق أي نتائج استثنائية، معربا عن عدم فهمه لسبب قلق واشنطن حول توفير الدعم المالي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح، إن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في أضعف مستوياتها منذ عقود.

وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغط العقوبات على موسكو، حيث أعلنت بعض الدول الغربية تجميد الأصول الروسية فيما غادر العديد من العلامات التجارية السوق الروسية.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

ويذكر أن السلطات الروسية قد تبنتإجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.

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