مسؤول أمريكي: بايدن وجه بإنشاء ميناء على ساحل غزة لاستقبال المساعدات

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيعلن الليلة في خطاب حالة الاتحاد، أنه وجه بإنشاء ميناء مؤقت في البحر المتوسط يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات للصحفيين "الرئيس سيعلن الليلة في خطابه أنه وجه الجيش الأمريكي بتنفيذ مهمة طارئة لإنشاء ميناء في البحر المتوسط على ساحل غزة".

وأضاف: "هذا الميناء سيمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة". وأشار المسؤول إلى أن "الميناء المؤقت سيسمح بقدرة استيعابية يومية لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدة".

وأوضح أن "الولايات المتحدة ستنسق مع إسرائيل بشأن المتطلبات الأمنية وستعمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة.