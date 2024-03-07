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إيران ترد على مطالب إماراتية بالحق في 3 جزر


رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على بيان كويتي إماراتي، كرر المطالب الإماراتية بالحق في الجزر الثلاث “أبو موسى” و”طنب الكبرى” و”طنب الصغرى”.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية، عن كنعاني، تشديده على أن “الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية”، وأن بلاده “لا تعتبر سلامة أراضيها قابلة للتفاوض أبدا”.

جاء ذلك ردا على البيان الصادر في ختام زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن الجزر الثلاث والمطالبة بملكية حقل “الدرة” (آرش).

ورفض كنعاني بعض بنود البيان ووصفها بـ”التدخلية”، وقال حول تكرار مطالبة الكويت بحقل “الدرة”: “لقد قلنا مرات عديدة أن طرح الادعاءات الأحادية الجانب في مثل هذه البيانات لا ينشئ أي حقوق للمدعي”.

وبالإشارة إلى المحادثات والمشاورات السابقة بين إيران والكويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن “المفاوضات الفنية والقانونية الثنائية هي الطريقة الأفضل والأنسب للتعامل مع هذه القضية”، وأضاف: “استنادا إلى الحقوق التاريخية وسجلات مفاوضاتها الثنائية مع الحكومة الكويتية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لمواصلة المحادثات مع الحكومة الكويتية، بشأن إطار يتضمن احترام المصالح المشتركة”.

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