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الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية في موسكو بخصوص "عملاء النفوذ"


استدعت الخارجية الروسية، السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، وتم تسليمها مذكرة تطالبها بوقف أي مساعدة لـ3 منظمات أمريكية غير ربحية مصنفة على أنها غير مرغوب فيها في روسيا.

وسلمت الخارجية الروسية اليوم الخميس مذكرة تتضمن مجموعة من المطالب إلى السفيرة الأمريكية تريسي بعد أن تم استدعاؤها لهذا الغرض إلى مقر الخارجية الروسية. بحسب بيان الخارجية الروسية.

وطالبت موسكو في مذكرتها وقف تقديم أي مساعدة لـ3 منظمات أمريكية غير ربحية تصنفها موسكو على أنها غير مرغوب فيها في روسيا.

 وحملت المذكرة أسماء المنظمات التالية: "المجالس الأمريكية للتعليم الدولي"، و"الآفاق الثقافية" و"معهد التعليم الدولي"، والتي تنفذ بدعم من سفارة واشنطن برامج ومشاريع مناهضة لروسيا وتهدف إلى تجنيد "عملاء النفوذ" تحت ستار التبادل التعليمي والثقافي.

وأضافت الخارجية: "تم تسليم السفيرة مذكرة رسمية تطالبها بوقف أي مساعدة في أنشطة هذه المنظمات غير الربحية، والتي، في حال استمرت، سوف تعتبر انتهاكا للقانون الروسي، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للبعثة الدبلوماسية ومن شبكات التواصل الاجتماعي لديها".

وشددت وزارة الخارجية للسفيرة تريسي على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية سيتم قمعها بقسوة، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين في ذلك باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

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الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الأمريكية في موسكو بخصوص "عملاء النفوذ"
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