بعد اختلاسهم مليون دولار.. القبض على مسؤولين بالطيران المدني المصري

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بمصر، اليوم الخميس، عن قيام 18 مسؤولاً بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ "الطيران المدني"، باختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية المصرية في بيان رسمي لها: "إنه في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، فقد أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات".

وأضاف البيان أنه "بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسؤولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين، بقيمة بلغت حوالي مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي".

وأوضح البيان أنه "بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً ويجري استكمال التحقيقات في الواقعة".