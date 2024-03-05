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الجيش الروسي ينشر السيناريو المحتمل للهجوم على روسيا!


 نشرت مجلة الفكر العسكري الصادرة عن الجيش الروسي السيناريو المحتمل للهجوم الشامل على روسيا، مشيرة لدور القوات الجوية الفضائية الروسية الحاسم في صد مثل هذا العدوان مهما كان واسعا.
وبيّنت المجلة إلى أن الهجوم قد يشمل ضربات صاروخية وجوية واسعة ومتزامنة تستهدف المواقع القيادية والسياسية والعسكرية والبنية التحتية الصناعية للبلاد.
وأشارت إلى أن العدو المفترض يبحث تشكيل مجموعات قوات مصغرة وسريعة الحركة قادرة على شن هجمات شاملة في وقت قصير ومتزامن، في ما يسمى قوات العمليات المشتركة.
وتابعت، أكثر أشكال استخدام قوات العمليات المشتركة المتوقعة هي العمليات البرية والجوية، والتي ستبدأ بهجمات جوية شاملة وخاطفة تتزامن مع ضربات صاروخية مكثفة.
وأضافت، الطيران سيكون أول من يبدأ في العمليات القتالية، أي قبل تحرك المجموعات الأخرى، وعشية المرحلة الحاسمة من الحرب سيتخذ العدو إجراءات استخباراتية لتعزيز عمليات الاستطلاع، بالإضافة لإمكانية نشر مجموعات هجومية من حاملات الطائرات وسفن على تحمل صواريخ موجهة بحجة التدريبات المشتركة والمناورات.
ورجح الخبراء أن ينفذ طيران العدو بالقرب من الحدود الروسية طلعات منتظمة للطائرات الحربية والقاذفات الاستراتيجية والمسيرات.
بينما أشار معدو التحليل إلى أن العوامل المذكورة تزيد التهديدات التي تواجه روسيا عسكريا، مما يخلق متطلبات جديدة لضمان أمن البلاد، ويتم إسناد أحد الأدوار الرئيسية في هذا العمل إلى القوات الجوية الفضائية.وأضافوا، زيادة دور القوات الجوية الفضائية في الصراعات العسكرية يفرض عليها مهام جديدة في مجالات تطوير وتجهيز أنظمة الطيران والدفاع الجوي، بما في ذلك المسيرات والأسلحة والأجهزة الإضافية وإنشاء أنظمة حديثة للتحكم والسيطرة، وتحسين مستوى الاستطلاع وتحديث المطارات وغيرها من أنواع الدعم الشامل.


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الجيش الروسي ينشر السيناريو المحتمل للهجوم على روسيا!
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