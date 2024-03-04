لمدة عام.. بايدن يمدد العقوبات المفروضة على روسيا

مدّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، لمدة عام العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الحديث يدور حول الإجراءات التقييدية ضد روسيا الاتحادية التي فرضتها الإدارة الحالية في 21 فبراير 2022، والإدارة السابقة لدونالد ترامب في 20 سبتمبر 2018، وإدارة الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين باراك أوباما سنة 2014 بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وأوضح البيان أن هذه العقوبات "يجب أن تظل سارية المفعول بعد 6 مارس 2024".