مصر.. الحكم بحبس رئيس جامعة القاهرة وعزله من الوظيفة

قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين، بحبس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، 6 أشهر مع دفع كل منهما كفالة بقيمة ألف جنيه.

كما جاء في قرار المحكمة حكم بعزلهما من وظيفتهما، لاتهامهما بعدم صرف مستحقات عدد من موظفي الجامعة.

وتقدم دفاع المتهمين، باستئناف على الحكم المتقدم، وحددت المحكمة جلسة في الـ9 من مايو المقبل للنظر فيه.

يأتي ذلك على خلفية تقدم موظفين بتهمة مباشرة ضد الخشت وعبدالفتاح، هي امتناعهما عن صرف مستحقات مالية لهم.