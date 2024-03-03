إيران.. اعدام عميل للموساد خطط لتفجير ورشة عسكرية

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء اليوم الأحد ، باعدام شخص ادين بالتعاون مع الموساد لتفجير ورشة في مجمع عسكري تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان وسط إيران.

ولم يتم الإعلان عن اسم هذا الشخص أو مزيد من التفاصيل.

وبحسب تقرير التلفزيون الإيراني، الذي نُشر أيضًا في بعض وسائل الإعلام المحلية: "خطط المدان لتفجير ورشة في مجمع تابع لوزارة الدفاع في أصفهان بتوجيه من ضابط بالموساد في 28 كانون الثاني 2023".