الصفحة الدولية

إيلون ماسك: لا مبرر لوجود الناتو بعد حلّ وارسو!


صرّح رجل الأعمال الأمريكي إيلون  ماسك مؤيداً ضرورة حل حلف الناتو، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي مبرر لبقائه بعد تفكك حلف وارسو.

وكان الملياردر الأمريكي ديفيد ساكس قد نشر على منصة إكس، إنهار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وواجه حلف الناتو أزمة وجودية، حيث أن سبب بقائه قد زال. ولكنه بدلا من حل نفسه بدأ الحلف تنفيذ مهمة أخرى هي التوسع. وفي حلقة مغلقة فإن توسع الناتو يختلق الأعداء لتبرير بقائه.

وبعدها علق ماسك على هذا المنشور قائلا، لقد تساءلت دائما عن سبب إستمرار وجود حلف الناتو بالرغم من حل حلف وارسو الذي كان عدو الناتو اللدود وسبب تأسيسه.

وفي وقت سابق ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه بعد حل حلف وارسو وزوال الاتحاد السوفيتي ظهر أمل في تنفيذ مبادئ التعددية الحقيقية دون خطوط تقسيم في المنطقة الأورو أطلسية، لكن بدلا من الكشف عن إمكانات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أساس جماعي متكافئ، حافظت الدول الغربية على حلف الناتو وخلافا لوعودها زحفت نحو المساحات المجاورة، بما فيها المناطق التي تشكل أهمية حيوية لروسيا ومصالحها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يستنجد بشيوخ القبائل لوقف القتال في مدينة الزاوية
إيلون ماسك: لا مبرر لوجود الناتو بعد حلّ وارسو!
البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء
موقع مدونين أمريكي: قرار المحكمة الاتحادية أنصف موظفي الإقليم!
الرئيس الإيراني يدعو الى طرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة
دعوى قضائية أمام محكمة العدل ضد ألمانيا لمساعدتها إسرائيل
الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا لا تزال غير ممكنة!
ترامب يدعو بايدن لإجراء اختبار لقدراته العقلية
عضو في الكونغرس: على بايدن تغيير سياساته تجاه غزة
السيسي يحذر بايدن من استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك