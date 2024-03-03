البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

قرر البرلمان الباكستاني اليوم الأحد إنتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء، بعد أسابيع من إنتخابات تشريعية تخللتها اتهامات بالتزوير على نطاق واسع.

وحصل شريف البالغ من العمر 72 عاما أصوات 201 نائب مقابل 92 صوتوا لصالح عمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان، الذي تحدى أنصاره حملة القمع وفازوا بمقاعد أكثر من أي حزب آخر في انتخابات الثامن من فبراير.

ويُذكر أن شريف كان رئيسا للحكومة الباكستانية 3 مرات، خلال الفترة من 1990 إلى 1993، ومن 1997 إلى 1999، ومن 2013 إلى 2017.

وتم عزله بقرار من المحكمة العليا على خلفية فضيحة أوراق بنما، وفي عام 2018 تم منعه من تولي أي مناصب رسمية وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات بتهم الفساد.

ومن الجدير بالذكر أن شريف قد تم إطلاق سراح في عام 2019 لظروف إنسانية، حيث سمحت له السلطات بمغادرة باكستان إلى بريطانيا. وعاد شريف بعدها إلى بلاده في العام الماضي بعد 4 سنوات قضاها في المنفى.