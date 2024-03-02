الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني يدعو الى طرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة


دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، الى طرد الكيان الصهيوني من منظمة الأمم المتحدة.

وقال رئيسي في مؤتمر القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجزائر على الولايات المتحدة الاستماع إلى صوت مواطنيها الذين يعارضون الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 وأضاف، أن الاغتيال المستمر للفلسطينيين والحصار الدائم لغزة يأتيان في سياق الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل.

وأكد الرئيس الإيراني على أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي مواثيق دولية، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى إرادة الشعب الفلسطيني لإيجاد حلاً للقضية الفلسطينية.

كما أثنى على صمود فصائل المقاومة الفلسطينية في وجه الكيان الصهيوني، معبرًا عن تقديره لهم. وفي ختام بيانه، دعا الرئيس الإيراني إلى طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة ووقف كل أشكال التعامل معها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرئيس الإيراني يدعو الى طرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة
دعوى قضائية أمام محكمة العدل ضد ألمانيا لمساعدتها إسرائيل
الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا لا تزال غير ممكنة!
ترامب يدعو بايدن لإجراء اختبار لقدراته العقلية
عضو في الكونغرس: على بايدن تغيير سياساته تجاه غزة
السيسي يحذر بايدن من استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين
البنتاغون تكشف عن تهديد للأمن القومي الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب في الكونغرس
يعاني من 4 أمراض.. تقرير طبي يكشف تفاصيل الوضع الصحي لبايدن
بولندا تناقش إغلاق حدودها مع أوكرانيا مؤقتا أمام البضائع!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك