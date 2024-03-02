الرئيس الإيراني يدعو الى طرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، الى طرد الكيان الصهيوني من منظمة الأمم المتحدة.

وقال رئيسي في مؤتمر القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجزائر على الولايات المتحدة الاستماع إلى صوت مواطنيها الذين يعارضون الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف، أن الاغتيال المستمر للفلسطينيين والحصار الدائم لغزة يأتيان في سياق الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل.

وأكد الرئيس الإيراني على أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي مواثيق دولية، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى إرادة الشعب الفلسطيني لإيجاد حلاً للقضية الفلسطينية.

كما أثنى على صمود فصائل المقاومة الفلسطينية في وجه الكيان الصهيوني، معبرًا عن تقديره لهم. وفي ختام بيانه، دعا الرئيس الإيراني إلى طرد إسرائيل من منظمة الأمم المتحدة ووقف كل أشكال التعامل معها.