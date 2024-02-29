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عضو في الكونغرس: على بايدن تغيير سياساته تجاه غزة


اكد العضو السابق في الكونغرس الأمريكي اندي ليفين ، الخميس، ان  على بايدن أن يغير مساره فيما يتعلق بسياسة غزة، حيث ظهر الغضب من دعم بايدن غير المشروط لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان.

ونقلت وكالة انباء الاناضول في تقرير عن ليفين قوله إن" حملة غير الملتزمين بالتصويت لبايدن بعثت برسالة تطالب بتغيير السياسة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل، حيث اكدت ان من الصعب على الرئيس الحالي الفوز بأصوات ولاية ميشيغان دون تغيير سياساته المنحازة لصالح الكيان الإسرائيلي ". 

وأضاف ان " مجموعة من الأمريكيين العرب والمسلمين، بالإضافة إلى العديد من الديمقراطيين التقدميين، حثت الناخبين في ميشيغان على التصويت "غير ملتزمين" ببايدن في الانتخابات التمهيدية، للاحتجاج على سياسة ادارته في غزة، والمطالبة بـ"وقف دائم لإطلاق النار" للهجوم الإسرائيلي القاتل في الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي غير المشروط لتل أبيب".

وأشار الى ان 57 عاما من احتلال الأراضي الفلسطينية "لا يؤدي إلى أي سلام" بل إلى "سفك الدماء"، وعلينا أن نصنع السلام مع الفلسطينيين، وننهي إراقة الدماء، ونتوصل إلى حل دبلوماسي".

وشدد التقرير على ان " العديد من الدول والجماعات، بما في ذلك الأمم المتحدة، دعت إلى وقف إطلاق النار، في حين أحالت جنوب أفريقيا إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتحاكم بتهمة الإبادة الجماعية".

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