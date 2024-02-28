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بولندا تناقش إغلاق حدودها مع أوكرانيا مؤقتا أمام البضائع!


صرّح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن حكومته تدرس إغلاقا مؤقتا للحدود مع أوكرانيا أمام البضائع، وسط توترات بشأن الحبوب الأوكرانية المنخفضة الأسعار واحتجاجات المزارعين.

وأوضح توسك للصحفيين، يوم الأربعاء، نحن نتحدث مع الجانب الأوكراني بشأن إغلاق مؤقت للحدود ووقف التجارة عموما.

وتابع، سأناقش هذا الأمر أيضا مع مزارعين بولنديين غدا، هذا الحل سيكون مؤقتا وموجعا للطرفين.

وأضاف توسك، أنا مستعد لاتخاذ قرار حازم في ما يتعلق بالحدود مع أوكرانيا، بالتشاور مع كييف، حتى لا تكون هناك أي توترات غير ضرورية بين وارسو وكييف، مضيفا، لكن علينا إيجاد حل طويل الأمد.

بالمقابل، قال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا إن هذا الإجراء لم يذكر خلال الساعات الأربع من الاجتماع مع الوزراء البولنديين الأربعاء، لكنه كان متفائلا في إمكان توصل البلدين إلى حل لفتح الحدود. وقال إن الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في عام 2022 إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية، وخصوصا المنتجات الزراعية، ما وجه ضربة إلى المزارعين في عدد من البلدان الأوروبية وأثار احتجاجات بينهم.

ويقوم المزارعون البولنديون بغلق المعابر الحدودية مع أوكرانيا والطرق السريعة احتجاجا على ما يقولون إنه منافسة غير عادلة تشكلها بضائع تدخل السوق البولندية من أوكرانيا.

 

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