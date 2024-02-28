الصفحة الدولية

بايدن يخضع للفحص الطبي السنوي بعد إتهامات بالخرف!


صرّحت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه صباحا إلى مركز والتر ريد الطبي لإجراء الفحوصات الطبية السنوية الروتينية لرئيس البلاد.

وذكر صحافيوا البيت الأبيض، سيتوجه بايدن صباح اليوم بتوقيت واشنطن إلى مستشفى والتر ريد الطبي العسكري بالقرب من العاصمة واشنطن". حيث يُطلب من القادة الأمريكيين الحضور سنويا لإجراء فحوصات طبية وإعلان النتائج للشعب.

وسيجرى بايدن الفحص الطبي وسط اتهامات بالخرف وجهها له سلفه دونالد ترامب وأنصاره، وتحظى نتائج الفحوصات الطبية باهتمام كبير في الولايات المتحدة، بينما يسعى بايدن البالغ من العمر 81 عاما، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في الخامس من نوفمبر المقبل.

ولفت البيت الأبيض إلى أنه سيتم نشر ملخص مكتوب عن الفحص الطبي السنوي الروتيني الذي سيجريه الرئيس في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وسبق أن اتهم بايدن وترامب بعضهما البعض بـ تدهور الصحة العقلية، وقالت آخر منافسة في الحزب الجمهوري لدونالد ترامب نيكي هيلي 52 عاما، إن الرجلين في سن متقدمة أكثر من اللازم بالنسبة لمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة ويجب أن يخضعا لاختبارات إدراكية.

وفي العامين الأخيرين تزايدت هفوات بايدن بشكل واضح، وأصبح مادة دسمة لشتى وسائل الإعلام. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين أكثر قلقا بشأن عمر بايدن من عمر المرشح الجمهوري ترامب البالغ من العمر 77 عاما.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بولندا تناقش إغلاق حدودها مع أوكرانيا مؤقتا أمام البضائع!
بايدن يخضع للفحص الطبي السنوي بعد إتهامات بالخرف!
التقدم الروسي مستمر.. سقوط بلدة أوكرانية جديدة
خفض حجم قواته.. تفاصيل الهيكلة الكبرى للجيش الأمريكي
الكويت تحدد موعداً لإجراء انتخابات مجلس الامة
الدفاع الروسية تكشف عن حجم الخسائر الأوكرانية خلال الحرب
الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات لسكان غزة
الكويت تحدد موعداً لإجراء انتخابات مجلس الامة
اليونان تتولى قيادة المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر!
الدوما الروسي يدعو البرلمانيين السعوديين في الرياض لزيارة روسيا!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك