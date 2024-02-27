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الكويت تحدد موعداً لإجراء انتخابات مجلس الامة


أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس الأمة في 4 أبريل/نيسان المقبل.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أعلن رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل/نيسان 2024.

وقال العجمي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد المقبل.

وبحسب العجمي، فإنه من المقرر فتح باب الترشيح يوم الإثنين 4 مارس/آذار، وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.

وفي منتصف فبراير/شباط الجاري، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة السابق، "بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي".

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