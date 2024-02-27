الدفاع الروسية تكشف عن حجم الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 444 ألف عسكري خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقال شويغو حول خسائر الجانب الأوكراني خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية، "أنه في المجمل، خلال العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 444 ألف عسكري".

واضاف أنه "منذ بداية عام 2024، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 800 شخص و120 قطعة سلاح يوميا، مبينا "نتيجة للإجراءات الحاسمة والنشطة لأفرادنا العسكريين، فإن القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية آخذة في التناقص".

وشدد الوزير شويغة على أن "الجيش الأوكراني يفقد في المتوسط منذ بداية العام أكثر من 800 عنصر، و120 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما فيها الأجنبية الصنع يوميا".

وأشار إلى أنه "منذ بدء الحرب وفي جميع اتجاهات العملية الخاصة، سيطر الجيش الروسي على حوالي 327 كيلومترًا مربعًا من الأراضي".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ شباط 2022 بلغت 31 ألف قتيل، ولم يذكر عدد الجرحى والمفقودين.

من جانبه، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن جميع مواطني أوكرانيا، وخاصة العسكريين، يدركون أن زيلينسكي يكذب، ويقلل الزعيم الأوكراني من الخسائر عدة مرات على وجه التحديد بسبب المال.