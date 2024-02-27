الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات لسكان غزة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية تمنع بشكل منهجي وصول المساعدات إلى سكان غزة الذين يحتاجونها، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون. حيث منعت السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة جميع قوافل المساعدات المخطط إرسالها إلى الشمال، وكانت آخر المساعدات التي سمح لها بالدخول في 23 يناير وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ومما يزيد من صعوبة الوضع أنه حتى القوافل التي تم تخليصها مسبقا وفتشتها السلطات الإسرائيلية تم حظرها مرارا وتكرارا أو تعرضت لإطلاق النار.

وأوضح الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه، أصبح من شبه المستحيل تنفيذ عمليات لإجلاء المرضى والجرحى وتوصيل مساعدات في شمال غزة، كما يزداد الأمر صعوبة في جنوب القطاع.

وأضاف لايركه مشيرا إلى حادث وقع يوم الأحد الماضي عندما تم منع قافلة نظمتها منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المرضى من مستشفى الأمل المحاصر في مدينة خانيونس الجنوبية طيلة سبع ساعات واحتجاز عدد من المسعفين، على الرغم من التنسيق المسبق لجميع الموظفين والمركبات مع تل أبيب، إلا أن القوات الإسرائيلية أوقفت القافلة التي تقودها منظمة الصحة العالمية لحظة مغادرتها المستشفى ومنعتها من التحرك لعدة ساعات.

وذكر بأن الجيش الإسرائيلي أجبر المرضى والموظفين على الخروج من سيارات الإسعاف وجرد جميع المسعفين من ملابسهم.

وبيّن أن القافلة كانت تقل 24 مريضا واضطرت إلى ترك 31 مريضا آخرين في مستشفى الأمل الذي توقف عن العمل بعد تعرضه لأربعين هجوما في الشهر الماضي وحده.

وأضاف لايركه، أنه تم إعتقال ثلاثة مسعفين تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت لاحق، على الرغم من أنه تمت مشاركة بياناتهم الشخصية مع القوات الإسرائيلية مسبقا، مضيفا أنه تم إطلاق سراح واحد منهم فقط حتى الآن.

وشدّد على أن هذا ليس حادثا معزولا، لقد تعرضت قوافل المساعدات لإطلاق النار، وتم منعها بشكل منهجي من الوصول إلى المحتاجين.

وأكد أن عدم توفير التسهيلات الكافية لإيصال المساعدات في جميع أنحاء غزة يعني أن العاملين في المجال الإنساني معرضون على نحو غير مقبول ويمكن تجنبه لخطر الاعتقال أو الإصابة أو ما هو أسوأ.

بالمقابل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها ستعلق عملياتها في غزة لمدة 48 ساعة لأن إسرائيل فشلت في ضمان سلامة فرق الطوارئ الطبية التابعة لها.

كما أكد الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الأمم المتحدة ستواصل تذكير القوات الإسرائيلية بأنها مُلزمة على الأقل بتسهيل المرور الآمن والسلس والسريع لبعثات المساعدة عند إبلاغها بها.