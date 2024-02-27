الكويت تحدد موعداً لإجراء انتخابات مجلس الامة

صرّحت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء إنتخابات مجلس الأمة في الرابع من أبريل/نيسان المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد صرّح رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل/نيسان 2024.

وأوضح العجمي بعد إجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح إن نشر مرسوم الدعوة للانتخابات بالجريدة الرسمية سيكون يوم الأحد المقبل.

وبحسب العجمي، فإنه من المقرر فتح باب الترشيح يوم الإثنين الرابع من مارس/آذار، وآخر يوم للتنازل عن الترشيح يوم الخميس 28 من الشهر ذاته.

ويُذكر أن مرسوم أميري قد صدر في منتصف فبراير/شباط الجاري، بحل مجلس الأمة السابق، بسبب ما بدر من المجلس من مخالفة للثوابت الدستورية في تقديم الإحترام الواجب للمقام السامي.