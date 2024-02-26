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تزوير صوت بايدن بتقنية الذكاء الاصطناعي في انتخابات نيو هامبشاير التمهيدية


أقر مستشار الحزب الديمقراطي ستيف كريم بتزوير صوت الرئيس جو بايدن، في مكالمات هاتفية مع ناخبين في ولاية نيو هامبشاير، دعاهم فيها إلى عدم المشاركة في الانتخابات الحزبية الداخلية.

من جهتها، باشرت الشرطة الأمريكية تحقيقا في هذا الأمر بحسب ما أفادت به NBC News.

وقال المستشار ستيف كريمر للمحطة: "قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، بدأت في إجراء مكالمات هاتفية مع 5000 ديمقراطي من المرجح أن يقوموا بالتصويت".

ونقلت المحطة عن كريمر قوله في بيان تلقته: "تم إنشاء النسخة الآلية من صوت الرئيس جو بايدن باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتاحة بيسر عبر شبكة الإنترنت".

يشار إلى أن كريمر كان يعمل مع عضو الكونغرس دين فيليبس، وهو منافس بايدن في المعركة من أجل تمثيل الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقال كريمر إنه يتعين على السلطات اتخاذ خطوات لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

وأضاف: "باستثمار قدره 500 دولار فقط، يمكن لأي شخص تكرار مكالمتي. هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة من جميع الجهات التنظيمية والمنصات."

ستيف كرامر هو ناشط سياسي منذ فترة طويلة، حيث عمل في عشرات الحملات على مدار 20 عاما بما في ذلك الحملة الرئاسية لعام 2020 لمغني الراب المعروف سابقا باسم كاني ويست.

هذا ولم يستجب كريمر في البداية لطلبات متعددة للتعليق. وبعد أيام، قال إنه سينتظر للحديث عن هذا الأمر حتى ينشر مقال رأي. وقال في رسالة نصية: "مقالتي الافتتاحية ستشرح كل شيء".

 

من جهتها، أعربت حملة فيليبس والمرشح نفسه عن غضبهما عندما سئلا عن تورط كرامر المزعوم، قائلين إنهما لن يعملا معه مرة أخرى أبدا وقد يلجأان إلى إجراءات قانونية إذا تم تأكيد هذه المزاعم.

كما كتب فيليبس في حسابه على موقع "إكس" بعد نشر هذه القصة: "أشعر بالاشمئزاز من أن المستشار الذي تم تعيينه لمساعدة حملتي في الوصول إلى بطاقات الاقتراع قد قام بتزوير مكالمة آلية تنتحل شخصية جو بايدن".

 

"على الرغم من أنني لا أعرف الشخص، إلا أن هذا السلوك حقير وأثق في أنه سيتم التحقيق فيه من قبل السلطات".

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تزوير صوت بايدن بتقنية الذكاء الاصطناعي في انتخابات نيو هامبشاير التمهيدية
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