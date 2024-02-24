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مصادر مصرية تكشف عن إقامة القاهرة معسكر ثاني للنازحين بخان يونس


صرّحت مصادر مصرية بإن القاهرة بدأت في إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس يضم 400 خيمة ويتسع لحوالي 4000 شخص ومزود بالكهرباء، في إطار سعيها للتخفيف عن الفلسطينيين.

وأوضحت المصادر أن إقامة معسكر النازحين رقم 2 بخان يونس، تأتي في إطار سعي مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين، وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري.

وبيّنت، بدأت مصر في إقامة معسكر النازحين رقم 2، وذلك في إطار سعيها للتخفيف عن الفلسطينيبن، حيث سيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري بالتنسيق مع الهلال المصري والفلسطيني، وسيعقبه إقامة مستشفى ميدانى بمدينة رفح ومعسكر آخر شمال دير البلح، بالإضافة لتخصيص مركزي توزيع مساعدات.

 وأفاد موقع إسرائيل 24  بتوصل أطراف المباحثات في قمة باريس إلى الخطوط العريضة التي ستسهم في تعجيل عقد اتفاق تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة.

 وذكر الموقع بأن الولايات المتحدة تجري مباحثاتها مع دول عربية فيما يتعلق باليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ141 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع في حصيلة الضحايا.

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مصادر مصرية تكشف عن إقامة القاهرة معسكر ثاني للنازحين بخان يونس
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