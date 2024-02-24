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القضاء الأمريكي يُلزم ترامب بدفع 355 مليون دولار


 أفادت صحيفة " The Hill" الأمريكية، برفض أحد القضاة في ولاية نيويورك تأجيل تنفيذ حكم على الرئيس السابق دونالد ترامب يقضي بدفعه مبلغ 355 مليون دولار في قضية احتيال مدني.

ووفقاً للصحيفة فإن فريق ترامب القانوني طلب من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل "حماية حقوق الاستئناف للمتهمين وضمان عملية منظمة بعد الحكم".

وكتب إنجورون في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب محامي ترامب، كليفورد روبرت، الذي تم تقديمه إلى المحكمة يوم الخميس: "لقد فشلت في شرح، ناهيك عن تبرير، أي أساس لوقف القرار. أنا واثق من أن قسم الاستئناف سيحمي حقوق الاستئناف الخاصة بك".

وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر لتغيير صافي ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

ومنذ حكم إنجورون يوم الجمعة الماضي، تمت إضافة أكثر من 87 ألف دولار من الفوائد إلى هذا المبلغ كل يوم.

كما حكم على كبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة ترامب، بما في ذلك أبناء ترامب، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بدفع عدة ملايين من الدولارات أيضا.

وقد بدأت جهود الاستئناف أيضا من خلال الحكم الرسمي الذي صدر في جدول أعمال المحكمة. وأمام ترامب والمتهمين الآخرين 30 يوما للاستئناف اعتبارا من تاريخ قرار إنجورون

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