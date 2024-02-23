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تهديد روسي للكابلات البحرية في الأعماق السحيقة!


صرّح القائد السابق لحلف الناتو، جيمس ستافريديس بأن قدرات الغواصات الروسية تشكل تهديدا للغرب، مشيرا إلى قدرتها على الغوص عميقا والوصول إلى كابلات الاتصالات مع إمكانية تعطيلها.

وقال الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد في مقال نشرته وكالة بلومبرغ، على وجه الخصوص، الغواصات الروسية ربما تمتلك القدرة على النزول إلى أعماق سحيقة حيث تتواجد الكابلات ويمكن أن تعطل عملها.

ويعتقد ستافريديس أيضا أن هذه الاتصالات تحت الماء، التي تمر من خلالها العديد من المعاملات المالية كل يوم ليست محمية بشكل كاف، ولهذا السبب أطلق عليها تسمية كعب أخيل الهش.

يشار إلى أن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ قال في أكتوبر العام الماضي، إن الحلف لا يستطيع ضمان أمن الأنابيب والكابلات التابعة لدول لحلف تحت مياه البحار بشكل تام.

وأشار ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى أنه لا يمكن للحلف ضمان بنسبة 100%، سلامة "عشرات الآلاف من الكيلومترات" من خطوط الأنابيب والكابلات تحت الماء التابعة للدول الأعضاء في الحلف.

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