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مصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة والإنهيارات الأرضية في البرازيل


أعلنت السلطات البرازيلية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ريو دي جانيرو بسبب انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة أمس الخميس. حيث ذكر مسؤولون إن أربعة من القتلى، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 أشهر ينتمون إلى عائلة واحدة في مدينة بارا دو بيراي، دمر انهيار أرضي منزل العائلة. وكذلك إدراج طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في عداد المفقودين في مدينة مينديز الريفية.

وبحسب رؤساء بلديات مدن مختلفة أصبح أكثر من 100 شخص بلا مأوى في جميع أنحاء ولاية ريو دي جانيرو.

بالمقابل، حذرت حكومة الولاية من أنه لا يزال هناك احتمال كبير لحدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية في 10 مدن.

وأوضحت وسائل إعلام محلية عن عدة حالات لسكان يعملون كفرق إنقاذ مرتجلة في محاولة لإنقاذ الأرواح لم يتمكن رجال الإطفاء والشرطة بعد من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بشدة.

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