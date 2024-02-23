قاض أمريكي يرفض تأجيل تنفيذ عقوبات بقيمة 355 مليون دولار في قضية إحتيال ترامب!

صرّح قاض في مدينة نيويورك الأمريكية بإنه لن يؤجل تنفيذ الحكم الذي تبلغ قيمته 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان فريق ترامب القانوني قد طلب من القاضي آرثر إنجورون تأجيل التنفيذ لمدة 30 يوما من أجل حماية حقوق الاستئناف للمتهمين وضمان عملية منظمة بعد الحكم.

وقال إنجورون في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب محامي ترامب، كليفورد روبرت، الذي تم تقديمه إلى المحكمة يوم الخميس، لقد فشلت في شرح وناهيك عن تبرير أي أساس لوقف القرار. أنا واثق من أن قسم الاستئناف سيحمي حقوق الاستئناف الخاصة بك.

وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر لتغيير صافي ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.

منذ حكم إنجورون يوم الجمعة الماضي، تمت إضافة أكثر من 87000 دولار من الفوائد إلى هذا المبلغ كل يوم.

كما حكم على كبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة ترامب، بما في ذلك أبناء ترامب، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بدفع عدة ملايين من الدولارات أيضا.

وقد بدأت جهود الاستئناف أيضا من خلال الحكم الرسمي الذي صدر في جدول أعمال المحكمة. وأمام ترامب والمتهمين الآخرين 30 يوما للاستئناف اعتبارا من تاريخ قرار إنجورون.