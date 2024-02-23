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حديث أمريكي عن "مستقبل أوكرانيا" في حلف الناتو


صرحت يوري كيم النائبة الأولى لمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية، بأن بلادها ترى مستقبل أوكرانيا في "الناتو" وتعمل معها لضمان انضمامها للحلف في أقرب وقت ممكن.

وقالت كيم في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم الخميس: "لقد أوضح الرئيس جو بايدن أننا نرى أوكرانيا عضوا في الناتو في المستقبل".

 وأضافت أن واشنطن "تعمل بشكل وثيق للغاية مع حلفائها لضمان استعداد أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في أقرب وقت ممكن".

 وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي عن تقديم طلب لانضمام أوكرانيا إلى الناتو على أساس سريع. 

وفي قمة انعقدت في ليتوانيا هذا العام، وافقت دول الكتلة على حزمة متعددة السنوات من الدعم لأوكرانيا، تتألف من ثلاث نقاط: خطة مساعدة لتحقيق توافق الجيش الأوكراني مع معايير حلف الناتو، وإنشاء مجلس أوكرانيا-الناتو، وإنشاء مجلس مشترك بين أوكرانيا والناتو.

 وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".

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