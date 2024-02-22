الرئيس الروسي: بايدن هو الرئيس المفضل بالنسبة لروسيا!

علّق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الموجهة إليه، واصفا كلامه برد فعل مناسب.

وأوضح بوتين خلال محادثة صحفية أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن رد فعل مناسب.

وتابع، بالحكم على ما قاله للتو، كنت على حق.. لأن هذا رد فعل مناسب، فيما أكد أن روسيا ستعمل مع أي رئيس أمريكي، لكن بايدن هو الرئيس المفضل بالنسبة لروسيا.

وكان بايدن قد تحدث، خلال فعالية انتخابية في سان فرانسيسكو، تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن التصريحات الفظة للرئيس الأمريكي ضد الرئيسبوتين تهين الولايات المتحدة نفسها. كذلكوصف نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيرميت التصريحات للرئيس الأمريكي بأنها خرف الشيخوخة.