روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة بعد "أفدييفكا"

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أن قواتها سيطرت على "بوبيدا"، وهي قرية صغيرة تقع على مسافة خمس كيلومترات غرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا، بعد أقل من أسبوع على إحكام سيطرتها على أفدييفكا، رغم قول الجيش الأوكراني إنه يصد هجمات هناك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "على جبهة دونيتسك، حرّرت وحدات من "المجموعة الجنوبية" قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة".

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية قبل صدور البيان الروسي أن "القوات الأوكرانية تصد هجمات قرب القرية وتواصل "احتواء العدو".

وكانت روسيا قد سيطرت، السبت الماضي، على مدينة أفدييفكا الشرقية، وأعلن الجيش الأوكراني انسحابه منها، وقال قائد المنطقة الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي عبر تليغرام ليل الجمعة السبت "وفقا للأمر الذي تلقيناه، انسحبنا من أفدييفكا إلى مواقع معدة مسبقا".

كما أوضح أن القوات الأوكرانية تجنبت بتلك الخطوة تطويقا قرب هذه المدينة الصناعية المدمرة إلى حد كبير.

وقبل إعلان الانسحاب من المدينة رسميا، أقر تارنافسكي بأن "العديد من الجنود" الأوكرانيين قد "أسِروا" بأيدي القوات الروسية التي لديها "فائض من حيث القوة البشرية والمدفعية والطيران".