روسيا تعلّق على الفيتو الأمريكي بشأن غزة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة كتبت صفحة سوداء أخرى في تاريخ مجلس الأمن الدولي باستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري حول غزة.

وأوضح نيبينزيا,لقد شهدنا اليوم صفحة سوداء أخرى في تاريخ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد كتبها مرة أخرى وفد الولايات المتحدة، الذي يسعى إلى نفس الهدف، وهو التغطية على أقرب حليف له في الشرق الأوسط (إسرائيل) والمماطلة قدر الإمكان حتى تتمكن من استكمال خططها اللاإنسانية فيما يتعلق بقطاع غزة، وهي إخراج الفلسطينيين من القطاع وإخلاء القطاع بالكامل، وتحويله إلى منطقة غير مأهولة".

ولفت نيبينزيا إلى أنهم في الأوساط السياسية الإسرائيلية لا يترددون في الحديث عن فئات تستبعد تماما حل الدولتين. وتابع، بعد أن ردوا مرة أخرى على الدعوات لوقف المذبحة في غزة وضمان وقف إطلاق النار، بمطالبتهم بإدانة تصرفات حماس، التزم زملاؤنا الأمريكيون الصمت نفاقا منهم حول أنهم هم من اعترض بالفعل في 18 أكتوبر (2023) على مشروع القرار البرازيلي الذي يشمل مثل هذه الإدانة.

وفي وقت سابق من اليوم، منعت الولايات المتحدة بإستخدام حق النقض (الفيتو) مجدداً، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي طالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة. حيث صوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

وكان مشروع القرار قد طالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف، وتضمن كذلك المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة.