موسكو تضع سيناتورا أمريكيا على قائمة "الإرهابيين"

أعلنت الهيئة الفيدرالية للمراقبة المالية في روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إدراج السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.

ومن بين أبرز وأحدث تصريحات غراهام، ما قاله تعقيبا على وفاة المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني، في مقابلة على شبكة CBS الأمريكية: "حين عاد نافالني إلى روسيا كان يعلم أنه سيقتل على يد بوتين وها هو قد قتل على يده".

وأشار في تصريحاته إلى "ضرورة اعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب بموجب القانون الأمريكي.. دعونا نجعلهم يدفعون ثمن قتل نافالني".

وفي أيار 2023، وضعت وزارة الداخلية الروسية غراهام على قائمة المطلوبين، وقبل ذلك، أمر رئيس لجنة التحقيق في روسيا، ألكسندر باستريكين، ببدء قضية جنائية في حقيقة تصريحات السيناتور المعادية لروسيا.