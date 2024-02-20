الصفحة الدولية

موسكو تضع سيناتورا أمريكيا على قائمة "الإرهابيين"


أعلنت الهيئة الفيدرالية للمراقبة المالية في روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إدراج السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على قائمة الإرهابيين والمتطرفين في روسيا.

ومن بين أبرز وأحدث تصريحات غراهام، ما قاله تعقيبا على وفاة المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني، في مقابلة على شبكة CBS الأمريكية: "حين عاد نافالني إلى روسيا كان يعلم أنه سيقتل على يد بوتين وها هو قد قتل على يده".

وأشار في تصريحاته إلى "ضرورة اعتبار روسيا دولة راعية للإرهاب بموجب القانون الأمريكي.. دعونا نجعلهم يدفعون ثمن قتل نافالني".

وفي أيار 2023، وضعت وزارة الداخلية الروسية غراهام على قائمة المطلوبين، وقبل ذلك، أمر رئيس لجنة التحقيق في روسيا، ألكسندر باستريكين، ببدء قضية جنائية في حقيقة تصريحات السيناتور المعادية لروسيا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موسكو تضع سيناتورا أمريكيا على قائمة "الإرهابيين"
الرئيس الفنزويلي يؤيد نظيره البرازيلي: ما يحدث في غزة إبادة جماعية
الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة 1065 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
بايدن حول رفض الجمهوريين مساعدة أوكرانيا: يرتكبون خطأ كبيرا.. إنه أمر صادم لم أر شيئا كهذا من قبل
الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت
البرازيل: إعلان إسرائيل الرئيس لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه أمر سخيف
إعلام: العثور على طيار اختطف مروحية عسكرية روسية عام 2003 في إسبانيا ميتا
خلال ساعتين.. سفينة أمريكية تتعرض لهجومين قبالة اليمن
محكمة العدل الدولية تبدأ الاستماع لمرافعات بشأن احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية
تعرض سفينة شحن لهجوم في مضيق باب المندب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك