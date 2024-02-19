الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة 1065 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تكبيد الجيش الأوكراني 1065 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 96 مسيرة على مختلف محاور القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تعزيز قواتها في محيط مدينة /أفدييفكا/، التي سيطرت عليها مؤخرا، وذلك في إطار الحرب المستمرة بين البلدين منذ فبراير 2022.

وجاء في التقرير اليومي للوزارة عن مجريات الحرب أن القوات الروسية صدت هجمات عند محاور /كوبيانسك/ في مقاطعة /خاركيف/ و/دونيتسك/ وجنوبها شرقي أوكرانيا".

وفي الشرق أيضا، قالت الوزارة: إن قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي عززت مواقعها عند محور /أفدييفكا/ التي سيطرت عليها موسكو مؤخرا، بالإضافة إلى السيطرة على مواقع وتحصينات جديدة في محيط المدينة".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها تمكنت من تدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية تابعة للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى محطتي /Bukovel-AD/ للحرب الإلكترونية، ونظام صواريخ /T-SAMP/ الفرنسي والمضاد للطائرات، وأسقطت كذلك صاروخين من طراز /HIMARS/، فضلا عن إسقاط 96 مسيرة أوكرانية على مختلف الجبهات والمحاور".