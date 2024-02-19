بايدن حول رفض الجمهوريين مساعدة أوكرانيا: يرتكبون خطأ كبيرا.. إنه أمر صادم لم أر شيئا كهذا من قبل

صرح البيت الأبيض اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمناقشة مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا.

وأكد بايدن، ردا على سؤال حول إمكانية عقد مثل هذا اللقاء: "بالطبع سأكون سعيدا بلقائه إذا كان لديه ما يقوله"، وفي الوقت نفسه، قال إن الجمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس "يرتكبون خطأ كبيرا" بتأخير الموافقة على مشروع قانون ينص على تخصيص تمويل إضافي لمساعدة كييف.

ووفقا لبايدن، بهذه الطريقة يتجنب المشرعون الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة، بما في ذلك تجاه حلف "الناتو". وقال الرئيس الأمريكي: "هذا ببساطة صادم. لم أر شيئا كهذا من قبل".

وفي 13 فبراير الجاري، تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، بدعم من عدد من الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون ينص على تخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومع ذلك، فإن مشروع القانون هذا لا يتضمن أحكاما لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وأشار جونسون في 12 فبراير، إلى أن وثيقة مجلس الشيوخ لم تتناول أزمة الحدود "أخطر مشكلة" تواجه البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وصف رئيس مجلس النواب، الذي يحتل المركز الثالث الأكثر أهمية في التسلسل الهرمي لحكومة الولايات المتحدة، نسخة مشروع القانون التي طورها أعضاء مجلس الشيوخ بأنها غير مقبولة بشكل واضح في مجلس النواب.

وفي 15 فبراير، دخل مجلس النواب في عطلة لمدة أسبوعين حتى نهاية فبراير دون التصويت على مشروع القانون.

وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه ليس مستعدا بعد لتقديم مشروع قانون مجلس الشيوخ حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي بما في ذلك دعم أوكرانيا للمناقشة في مجلس النواب

ودعا بايدن في وقت سابق رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى طرح مشروع القانون حول التمويل الإضافي لأغراض الأمن القومي على الفور، بما في ذلك مساعدة أوكرانيا، لمناقشته من قبل أعضاء الكونغرس.