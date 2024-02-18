الصفحة الدولية

الرئيس الإيراني: وجود الأجانب في المنطقة يفاقم المشكلة


صرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، بأن إيران لا توافق على وجود الأجانب في المنطقة بحجة حل المشكلات، مشيرا إلى أن وجودهم لن يحل أي مشكلة، بل ستتفاقم المشكلة لشعوب وحكومات المنطقة.

ونقلت وكالة "إرنا" عن رئيسي تصريحاته خلال استقباله الخميس مهر غريغوريان، نائب رئيس وزراء أرمينيا ورئيس الجانب الأرميني للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس الإيراني على إرادة كبار المسؤولين في إيران وأرمينيا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية الحالية.

وأوضح رئيسي قائلا: "ندعم التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المبرمة بين طهران ويريفان، وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة ومتابعة جادة من قبل اللجنة المشتركة بين البلدين".

ورحب رئيسي بمحادثات السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، مشدد على استعداد إيران لضمان الأمن الاستراتيجي لمنطقة القوقاز والخطوط الحمراء لجمهورية إيران الإسلامية في هذا الصدد.

في السياق ذاته، قدم مهر غريغوريان، نائب رئيس وزراء أرمينيا ورئيس الجانب الأرميني في اللجنة المشتركة بين البلدين، في هذا الاجتماع، تقريراً عن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واعتبر دعم إيران لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي بلاده أمرا قيما وهاما للغاية بالنسبة لحكومة وشعب بلاده.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سيناتور أمريكي يقترح أن تنقل واشنطن الأسلحة إلى كييف على شكل ديون
الرئيس الإيراني: وجود الأجانب في المنطقة يفاقم المشكلة
الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد لثلاثة أيام بعد وفاة والد زوجة ولي العهد الاردني
ترامب: بايدن الرئيس الأدنى ذكاء في تاريخ أميركا
مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
فرنسا تعتزم إرسال طائرات مسيرة تجريبية إلى أوكرانيا
ترامب يصرح، كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف أميركا مليون دولار!
رئيس البرازيل، ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا إنه إبادة
الإتحاد الإفريقي يُدين الحرب على غزة ويدعو لوقف إطلاق النار
روسيا تهدد بضرب كييف وبرلين ولندن وواشنطن بالنووي!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك