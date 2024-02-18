الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد لثلاثة أيام بعد وفاة والد زوجة ولي العهد الاردني

نعى الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، والد رجوة الحسين، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.

وبأمر من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أعلن الديوان الملكي الحداد في البلاط الملكي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأعرب الديوان الملكي عن صادق التعازي وخالص المواساة للملك عبدالله الثاني بن الحسين، والعائلة الملكية، وأسرة الفقيد وعائلة السيف، بهذا المصاب.

والراحل هو السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، من مواليد 1953، متزوج بعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، ولديه 4 أبناء هم فيصل ونايف ودانا والأميرة رجوة.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وتعتبر قبيلة سبيع من أكبر القبائل التي استوطنت في عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، حيث سكنت مجموعة منها في العطار، وكان أمراء العطار من آل سيف، واستمر استخدام لقب أمير حتى السنوات القليلة الماضية.

وتخرج والد الأميرة رجوة في الجامعة الأميركية ببيروت بتخصص هندسة مدنية، حيث أسس شركة "آل سيف مهندسون مقاولون"، والتي تعد الآن إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدة شركات في قطاعات مختلفة.

والوفاة تأتي بعد اقل من عام من زواج ولي عهد الأردن من ابنة آل سيف.