ترامب يصرح، كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف أميركا مليون دولار!

أكد ترامب، اليوم الأحد، أن كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف الولايات المتحدة مليون دولار.

وصرّح ترامب متحدثاً إلى أنصاره في ولاية ميشيغان، نحن نقصف اليمن، وكل قنبلة تكلف مليون دولار، لكن الشيء الأهم هو أنكم تقتلون الكثير من الناس!

وبعد تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلن الحوثيون أنهم سيشنون ضربات على الأراضي الإسرائيلية ولن يسمحوا للسفن المرتبطة بها بالمرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى انتهاء العملية في القطاع.