رئيس البرازيل، ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا إنه إبادة

صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، متهماً إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وذكر دا سيلفا للصحافيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي، ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة.

وأوضح، ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود.

وفي ذات السياق ومن خلال كلمة ألقاها أمام جامعة الدول العربية الأسبوع الماضي، أشار دا سيلفا إلى أنه لن يكون هناك سلام دون إقامة دولة فلسطينية، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.