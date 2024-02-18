الإتحاد الإفريقي يُدين الحرب على غزة ويدعو لوقف إطلاق النار

أعلن الإتحاد الإفريقي اليوم الاحد، وبالإجماع، إدانته للحرب الوحشية وإستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني في غزة، وطالب إسرائيل بالإستجابة للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع.

وشدد البيان الختامي للقمة الإفريقية الـ37، التي عقدت في أديس أبابا، على أن إسرائيل مطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبرفع حصارها الجائر المفروض على قطاع غزة، وكذلك إجراء تحقيق دولي مستقل في الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.

وطالب البيان بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن القصف الإسرائيلي، الذي استهدف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي لأسلحة محرمة دوليا.

ومن الجدير بالذكر أن المناشدات تتزايد من مختلف دول العالم ومن المنظمات الدولية والاقليمية المطالبة بوقف الحرب الجارية في قطاع غزة والتي يسقط جراءها يوميا عشرات القتلى والجرحى، وفيما تواصل إسرائيل فرض حصار على أكثر من مليوني شخص من أهالي غزة أجبرتهم على الرحيل الى رفح في أقصى جنوب القطاع.

بالمقابل، تواصل دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة منح غطاء سياسي في مجلس الأمن وتعرقل صدور أي قرار لوقف الحرب في غزة.