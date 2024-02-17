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هنغاريا تؤكد أنها لن تسمح بجرها إلى الصراع في أوكرانيا وتعارض فرض عقوبات ضد روسيا


أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أن بلاده لن تسمح بجرها إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، كما أنها تعارض فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال أوربان أثناء إلقائه خطابه السنوي حول أولويات السياسة الرئيسية للبلاد: "نعتزم الابتعاد عن الحرب (في أوكرانيا) وسياسة العقوبات ومعارضة الحصار الاقتصادي الذي يمثل حربا باردة جديدة".

وأكد رئيس الوزراء أن "استراتيجية بروكسل تجاه أوكرانيا فشلت فشلا ذريعا".

وأشار إلى أنه في حين أن قادة الاتحاد الأوروبي كادوا أن يجروا أوروبا مباشرة إلى الصراع العسكري في أوكرانيا، إلا أن هنغاريا دعت باستمرار إلى حل سلمي للوضع في الدولة المجاورة، مؤكدا أن حكومته ستواصل التمسك بهذا الموقف.

وقال رئيس الوزراء: "لن نسمح لأنفسنا بالانجرار إلى الحرب، ولن نزود أوكرانيا بالأسلحة، حتى لو كانت هناك قوى عظمى لا تحب ذلك".

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