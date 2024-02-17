الصفحة الدولية

الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة


قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن بكين تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تحدث الدبلوماسي أيضا عن الحاجة إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع وأكثر فعالية بشأن القضية الفلسطينية من أجل "تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل".

يأتي هذا فيما تبقى الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة موقعة عشرات القتلى والجرحى يوميا، فيما لا يزال سكان غزة من المدنيين يعيشون ظروفا قاسية من القصف الذي لا يستثني المنشآت الطبية والمدنية والخدمية ودور العبادة بالتزامن مع حصار وتقييد في وصول المواد الاساسية اللازمة للحياة.  

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