الصفحة الدولية

القيادة المركزية الأمريكية: رصدنا إطلاق 4 صواريخ باليستية من المناطق التابعة للحوثيين بالبحر الأحمر


أفادت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت برصد طواقمها إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

ووفقا لبيان القيادة المركزية "في الساعة 1:15 ظهرا بتوقيت صنعاء من يوم 16 فبراير وحتى الساعة الواحدة صباحا من يوم 17 فبراير، تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن "التقديرات تشير إلى أن 3 صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية إم تي بولوكس، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من إم تي بولوكس أو أي سفينة أخرى في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربتين ناجحتين ما بين الساعة 1:40 ظهرا والساعة 6:45 مساء ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة غير مأهولة (USV) في اليمن".

وبحسب البيان "حددت القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ المحمول ومركبة USV في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم استهداف السفينة النفطية البريطانية "Pollux" في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ.

ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، أعلن الحوثيون استهداف 35 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وذلك خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذلك السفن الأمريكية والبريطانية من المرور في البحرين الأحمر والعربي، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هنغاريا تؤكد أنها لن تسمح بجرها إلى الصراع في أوكرانيا وتعارض فرض عقوبات ضد روسيا
قاض أمريكي يأمر ترامب بتسديد غرامة بأكثر من 350 مليون دولار في قضية احتيال
"فوكس نيوز": انسحاب الأوكرانيين من أفدييفكا يمثل نصرا كبيرا لروسيا
الصين تدعو المجتمع الدولي إلى إنشاء دولة فلسطين المستقلة
وزير الدفاع الأوكراني: الانسحاب من أفدييفكا كان بسبب نقص الأسلحة
يرمون الطعام في القمامة.. الألمان غاضبون من سلوك اللاجئين الأوكرانيين
القيادة المركزية الأمريكية: رصدنا إطلاق 4 صواريخ باليستية من المناطق التابعة للحوثيين بالبحر الأحمر
مطالبة ليبية بإستبعاد المبعوث الأممي باتيلي بشكل نهائي من مهمته!
تظاهرة كبيرة في لندن مؤيدة لفلسطين بمنطقة السفارة الإسرائيلية
ماذا تعرف عن منظومات الدفاع الجوي الجديدة أزارخش وأرمان التي طورتهم إيران!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك