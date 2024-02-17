القيادة المركزية الأمريكية: رصدنا إطلاق 4 صواريخ باليستية من المناطق التابعة للحوثيين بالبحر الأحمر

أفادت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت برصد طواقمها إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر.

ووفقا لبيان القيادة المركزية "في الساعة 1:15 ظهرا بتوقيت صنعاء من يوم 16 فبراير وحتى الساعة الواحدة صباحا من يوم 17 فبراير، تم إطلاق 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن "التقديرات تشير إلى أن 3 صواريخ على الأقل تم إطلاقها باتجاه السفينة التجارية إم تي بولوكس، وهي سفينة ترفع علم بنما ومملوكة للدنمارك ومسجلة في بنما، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من إم تي بولوكس أو أي سفينة أخرى في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية نفذت ضربتين ناجحتين ما بين الساعة 1:40 ظهرا والساعة 6:45 مساء ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز متنقل مضاد للسفن وسفينة سطحية متنقلة غير مأهولة (USV) في اليمن".

وبحسب البيان "حددت القيادة المركزية الأمريكية الصاروخ المحمول ومركبة USV في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وأعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم استهداف السفينة النفطية البريطانية "Pollux" في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ.

ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، أعلن الحوثيون استهداف 35 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب بالصواريخ والطائرات المُسيرة، وذلك خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، وكذلك السفن الأمريكية والبريطانية من المرور في البحرين الأحمر والعربي، تضامنا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.