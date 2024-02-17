ماذا تعرف عن منظومات الدفاع الجوي الجديدة أزارخش وأرمان التي طورتهم إيران!

في وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، الستار عن منظومتين للدفاع الجوي باسم " أزارخش وأرمان"، فيما يتمكن النظام " أزارخش من تدمير الطائرات بدون طيار والطائرات الصغيرة ويمكن وضعها على مركبات مختلفة.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا قرائي أشتياني، أثناء حضوره حفل إزاحة الستار عن نظام أرمان المضاد للصواريخ الباليستية ونظام أزارخش للدفاع الجوي منخفض الارتفاع، وكلاهما طورهما خبراء في وزارة الدفاع الإيرانية، إن الأنظمة الجديدة إنجاز كبير في صناعة الدفاع الإيرانية، قائلا إن وزارته بذلت كل جهودها لتلبية متطلبات قطاع الدفاع، وتوريد المعدات والأسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة.

وأوضح أن منظومة أرمان الصاروخية المضادة للصواريخ الباليستية تتمتع بمدى متوسط وارتفاعات عالية، وتستطيع كشف الأهداف على مسافة 180 كيلومترا وتدميرها على مسافة 120 كيلومترا، مضيفا أن المنظومة تستعد للتشغيل في أقل من 3 دقائق.

وفيما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي "آزارخش"، قال الوزير إنها قصيرة المدى وتم تطويرها لحماية المراكز الحيوية من الطائرات بدون طيار والطائرات الصغيرة، ويمكن وضع أزارخش على مركبات مختلفة وهو قادر على تنفيذ العمليات في النهار والليل.

وأشار الوزير إلى أنها تعمل بسرعة بفضل استخدام نظام رادار متطور ثلاثي الأبعاد بالإضافة إلى البحث البصري والباحث المتقدم، وتستطيع تدمير أهدافها في أقصر وقت ممكن.