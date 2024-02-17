عمّان تستضيف وزراء داخلية العراق وسوريا ولبنان لبحث مكافحة المخدرات

عُقد في عمّان اليوم السبت إجتماعاً ضمَّ وزراء داخلية كل من العراق وسوريا ولبنان والأردن لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات.
وناقش الإجتماع تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي. كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.
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