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الكشف عن منظومتي أرمان وأذرخش لسلاح الدفاع الجوي الإيراني


أعلنت إيران اليوم السبت عن منظومتي أرمان وأذرخش للدفاع الجوي، ونشرت وكالة مهر للأنباء مشاهد لهما.

وتم إزاحة الستار عن المنظومتين في احتفال أقيم صباح اليوم بحضور وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة محمد رضا أشتياني.

وأشارت وكالة مهر إلى أن منظومة أرمان مضادة للصواريخ الباليستية، ومنظومة أذرخش مخصصة للدفاع الجوي على ارتفاعات عالية.

وأكدت الوكالة أنه تم إنشاء هذه الأنظمة بجهود خبراء وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، وتتضاعف قوة الدفاع الجوي مع إدخال أنظمة جديدة في شبكة الدفاع في البلاد.

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الكشف عن منظومتي أرمان وأذرخش لسلاح الدفاع الجوي الإيراني
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