صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن سياسة كييف تجاه اللغة الروسية بأنها نوع من الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن نهج القضاء على كل شيء روسي منصوص عليه في قوانين أوكرانيا.

وأوضح بأن، النهج الهادف إلى القضاء على كل شيء روسي منصوص عليه في القوانين الأوكرانية. وأن إنقلاب ساحة الميدان في كييف أثر على الحياة اليومية والوصول إلى المعلومة والتعليم باللغة الروسية التي يتحدثها أكثر من نصف الأوكرانيين، فيما بعض التقديرات تشير إلى أن 80% من سكان أوكرانيا يسهل عليهم التحدث باللغة الروسية واستخدامها أكثر من الأوكرانية... هذا كله محظور بالقوانين الأوكرانية.

وأشار إلى أن هذه السياسة يمكن رؤيتها في الحياة اليومية عندما "قد ترفض بائعة خدمتك إذا خاطبتها باللغة الروسية.

وبيّن لافروف أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو أصدر أمرا يحظر إجراء الفعاليات الثقافية باللغة الروسية في المدينة، وقال، هذا نوع من الإبادة الجماعية.