انفجار كبير قرب مدينة شهريار في إيران

أوضحت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارا كبيرا وقع بالقرب من مدينة شهريار الإيرانية القريبة من العاصمة طهران، مساء الخميس.

حيث ذكرت وكالة تسنيم بحدوث حريق في شركة كيماويات في شهريار، مشيرة إلى أن سيارات الإطفاء متواجدة في مكان الحادث.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، أن نقطتين بشبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية في إيران تعرضتا لانفجارين في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وقال مسؤولون محليون إنهم يشتبهون في حدوث تخريب.