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رئيس البرازيل مصرحاً، إسرائيل تقتل فى غزة بشكل غير مسبوق ولا سلام دون قيام دولة فلسطينية


صرّح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بإن إسرائيل تقتل النساء والأطفال فى غزة بشكل غير مسبوق وغير مبرر، مؤكدا أن السلام يتحقق بوجود دولة فلسطينية.

وجاء حديثه خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث يزور مصر حالياً،  حيث أعلن أن بلاده تدعم القضية المرفوعة لمحكمة العدل الدولية من قبل جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، مطالبا أعضاء الأمم المتحدة بالدفاع عن السلم الدولي وليس الحرب.

وقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إن بلاده تدعم مبادرة مصر لمنطقة خالية من السلاح في الشرق الأوسط، متابعا، نحن لدينا المبادرة ذاتها في أمريكا الجنوبية ونعول على دعم مصر في مجموعة العشرين لكي نحقق نجاح هذا الاجتماع خاصة في مبادرتي التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والتعبئة الدولية ضد التغير المناخي.

وأكد، نريد أن نشجع أيضا المباحثات حول الديون الخارجية للبلدان الفقيرة، ورغم مشاركة الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين انطلاقا من هذا العام، فإن القارة تحتاج إلى تمثيل أكبر وإدراج بلدان أخرى.

وأضاف الرئيس البرازيلي، في إطار بريكس سوف نعمل على إصلاح الحوكمة الدولية وبناء السلام، وبخاصة في الوضع الراهن، وبالتالي، فإن بريكس تمثل فرصة سانحة لمنح البلدان فرصة المشاركة في مسيرة التنمية، وهناك اهتمام من جانب البرازيل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في بريكس، كي لا يرتبط العالم بعملة واحدة.

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